إعلامي عن حسين لبيب: هدفه مصلحة النادي وليس الشو

أشاد الاعلامي ابراهيم عبد الجواد بوجود حسين لبيب رئيس نادي الزمالك عبر حسابة بموقع فيسبوك.

‏وكتب ابراهيم عبد الجواد: بعيد عن كونه من أساطير كرة اليد ونادي الزمالك .. أحد اهم مكاسب نادي الزمالك وجود ك/ حسين لبيب علي رأس الهرم الإداري .. نموذج إداري فاخر هدفه الاول مصلحة الزمالك وليس الشو الشخصي وهو ما ظهر بوضوح في تجربته الاولي اثناء اللجنة المؤقتة .

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير ، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.