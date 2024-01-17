رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية: نستهدف تحويل الأسواق العشوائية إلى منظمة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إنه يتم إستهداف تحويل الأسواق غير المنظمة لأسواق منظمة، مؤكداً أن البورصة السلعية هي منصة إلكترونية، و قناة من قنوات إمدادات السلع.

البورصة السلعية لن تتحكم في الكميات و الأسعار



وأضاف إبراهيم عشماوي خلال مداخله هاتفيه مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن البورصة السلعية سيكون لها أثر مباشر على المواطنين، لأنها تخلق علاقة مباشرة بين البائع و المشتري.



وأشار رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، إلى أن البورصة السلعية لن تتحكم في الكميات و الأسعار ، ولكنها ستكون وسيطاً بين البائع و المشتري في طرح السلع الأستراتيجية.