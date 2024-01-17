مليئة بالذخيرة.. العثور على آلاف الأسلحة مع المسافرين بمطارات أمريكا

كشف مدير الأمن الفيدرالي لإدارة النقل في ولاية جورجيا الأمريكية روبرت سبيندن عما يجدوه أثناء سفر الأشخاص عبر مطارات أمريكا.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال سبيندن إن إدارة أمن المواصلات والنقل الأمريكية عثرت على أكثر من 6700 قطعة سلاح عند نقاط التفتيش الأمنية بالمطار، 93% منها محشوة بالذخيرة.

وأضافت إدارة أمن النقل، أن الركاب الذين يجلبون أسلحة إلى نقاط التفتيش الأمنية قد يواجهون غرامة تصل إلى 15 ألف دولار.

وأوضح أن أولئك الأشخاص يفقدون إمكانية الوصول إلى الفحص المسبق لإدارة أمن النقل ويتم وضع علامة عليهم لإجراء فحص إضافي، وقد تكون هناك عقوبات مدنية أيضًا.