شركة أمبري البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير في البحر الأحمر |تفاصيل

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأربعاء، أنها تلقت تقارير عن اقتراب 3 زوارق وطائرة مسيرة من سفينة حاويات ترفع علم مالطا على بعد نحو 16 كيلومترا جنوب غربي ذو باب في اليمن بـ البحر الأحمر.

وأضافت الشركة البريطانية في بيان لها، أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات الحوثي، أنها نفذت عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة.

وأضاف المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قاسم سريع في بيان له عبر قناته على تليجرام، أن الحوثي يعتبرون كافة السفن والقطع الحربية الأمريكية والبريطانية معادية ضمن بنك أهداف عناصر الحوثيين.

وأكد سريع على أن الرد على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب.