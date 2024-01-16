بلينكن: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تهدد برفع أسعار بعض السلع

أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر أجبرت السفن على اتخاذ مسارات أطول ما يهدد برفع أسعار بعض السلع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قالت وكالة رويترز نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قدمت دعما مبدئيا لفكرة تشكيل مهمة بحرية لحماية السفن من هجمات مليشيات الحوثي في البحر الأحمر.

أضاف الدبلوماسيون أن الهدف هو تشكيل المهمة في موعد أقصاه 19 فبراير على أن تبدأ العمل بعدها سريعا، وفق رويترز.

قالت المصادر ذاتها، إن اللجنة السياسية والأمنية التابعة للتكتل وهي المعنية بالسياسة الخارجية والدفاعية للاتحاد قدمت دعمها المبدئي للمهمة التي ستتعاون مع شركاء يؤيدون الفكرة.