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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الـ103 من العدوان|استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين جراء قصف مربعات سكنية في غزة

أرشيفية
أرشيفية

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصفه المدفعي وغارات طائراته الحربية، على عدة مناطق في قطاع غزة، لليوم 103 من العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم، الأربعاء، جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطينية من انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة، كما انتشلت 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مصادر طبية.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خان يونس، وفي محيط مراكز الإيواء، وقامت بتدمير مقبرة في الحي النمساوي، وسرقة عدد من الجثث.

وقالت وسائل الإعلام الفلسطينية إن 4 شهداء آخرين ارتقوا جراء قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة النمروطي، فيما استشهد ثلاثة آخرون في قصف استهدف منزلا لعائلة صافي، إضافة إلى إصابة عدد من المواطين في قصف لمنازل تعود لعائلتي حمدان ومحيسن.

واستهدفت مدفعية الاحتلال حي المنارة وبطن السمين، ووسط خان يونس وجنوبها، كما تعرضت منطقة شرق مخيم جباليا لقصف مدفعي عنيف، إضافة إلى تعرض مجمع أنصار والميناء غرب مدينة غزة لقصف من طائرات الاحتلال ومدفعيته.

وحذرت مصادر طبية من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها المرضى المزمنون، إذ إن 350 ألف مريض مزمن بلا دواء في قطاع غزة.

كما لا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي آخر إحصائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.

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