بدون حجازي والنني.. طلعت يوسف يختار تشكيل منتخب مصر أمام غانا

كشف الكابتن طلعت يوسف، المدير الفني الأسبق للاتحاد السكندري، عن التشكيل الأنسب من وجهة نظرة لمنتخب مصر لكرة القدم أمام غانا، في المباراة المقرر إقامتها غدا ضمن بطولة الأمم الأفريقية.

وقال يوسف خلال حواره مع الأعلامي هاني حتحوت: “إن التشكيل يجب ألا يضم أحمد حجازي لاجهاده ومحمد النني لافتقاده حساسية المباريات، مع ضرورة وجود مروان عطية بدلا من وأحمد فتوح بدلا من محمد حمدي”.

وتعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يلتقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.