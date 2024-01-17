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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أشرف زكي لـ «صدى البلد»: فادي خفاجة في الرعاية.. ادعوله

صدى البلد

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث كبير، حيث  اصطدمت سيارته بالجزيرة الوسطى في الطريق وانقلبت، ويعاني من إصابات خطيرة.

وقال نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي، في تصريحات خاصة لـ “صدي البلد”، إن الفنان فادي خفاجة تم نقله إلى المستشفى ويخضع للعلاج حاليا.

وأوضح أشرف زكي أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى، وأصيب بارتجاج في المخ وجرح قطعي بفروة الرأس والحالة حرجة ولا يتحدث حاليا.

وأضاف أن الفنان فادي خفاجة يتواجد حالياً في مستشفى خاص في مدينة نصر في الرعاية تحت الملاحظة، ومعه أسرته، وسوف يخرج من المستشفى بعد يومين. 

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