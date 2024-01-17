عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجي في المنطقة

وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس"

أكد وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الأوضاع بالبحر الأحمر.

وقال إن مصر لها دور كبير في الربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.


وأضاف  وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك جهد كبير لمنع التصعيد في البحر الأحمر، ولهذه المشكلة الحادة.


وتابع أنه في اتصال مستمر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لحل هذه المشكلة ومشكلات أخري منها ما يحدث في غزة.


وأشار إلى أن هناك عمل سريع للحفاظ على المنشآت بغزة، وهناك عمل على زيادة المساعدات لغزة، وهذه خطوة أولى، ونسعى لوقف النار في غزة.


ولفت إلى أن هناك عمل على أن يعود أهل غزة لـ أرضهم دون أي إرهاب، أو ترويع، وهناك عمل على حل الدولتين.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

الداخلية تضبط إمبراطور الحشيش بالغربية

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

رغم انخفاضها.. تحذير عاجل من شعبة الدواجن للمواطنين بشأن الفراخ| فماذا ينتظر أسعارها الفترة القادمة؟

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

ترشيحاتنا

شكري: قمة مصرية يونانية قبرصية على مستوى الزعماء بالقاهرة قريبا

مدبولي يشهد التوقيع على منح رخصة تشغيل خدمات الجيل الخامس للتليفون المحمول.. تفاصيل

افتتاح أول مصنع باستثمارات فيتنامية 100% في مصر

يهدد حياة العشرات.. 10 معلومات عن مرض خطير منتشر في غزة

البيت الأبيض: تصرفات رئيس الوزراء الإثيوبي تهدد استقرار المنطقة

ماذا حدث للفنان فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر؟ القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف ومجوهرات صاخبة.. مي عمر بإطلالة جريئة| شاهد

نادية مصطفى وخالد داغر يودعان عبد الحميد عبد الغفار

إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

نوعان من مرض السكري.. تعرف على طريقة اكتشافه

فيديو

بيحقق الأحلام.. هاني فرحات يوجه رسالة لتركي آل الشيخ |فيديو

فنانة كبيرة السبب.. ناقد يكشف أسرار طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ