وزير خارجية اليونان: مصر حليف استراتيجي في المنطقة

أكد وزير خارجية اليونان جورج جيرابتريتيس، أنه تحدث اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري عن الأوضاع بالبحر الأحمر.

وقال إن مصر لها دور كبير في الربط بين البحر الأحمر والمتوسط، وأن بلاده لها مصالح مشتركة، ومصر حليف استراتيجي في المنطقة.



وأضاف وزير خارجية اليونان "جورج جيرابتريتيس" خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن هناك جهد كبير لمنع التصعيد في البحر الأحمر، ولهذه المشكلة الحادة.



وتابع أنه في اتصال مستمر مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، لحل هذه المشكلة ومشكلات أخري منها ما يحدث في غزة.



وأشار إلى أن هناك عمل سريع للحفاظ على المنشآت بغزة، وهناك عمل على زيادة المساعدات لغزة، وهذه خطوة أولى، ونسعى لوقف النار في غزة.



ولفت إلى أن هناك عمل على أن يعود أهل غزة لـ أرضهم دون أي إرهاب، أو ترويع، وهناك عمل على حل الدولتين.

