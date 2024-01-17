ماذا حدث للفنان فادي خفاجة بعد انقلاب سيارته بمدينة نصر؟ القصة الكاملة

أنقذت العناية الإلهية الفنان فادي خفاجة من الموت المحقق بعد أن انقلبت سيارته بمدينة نصر إثر اختلال عجلة القيادة في يده، تم نقله إلى المستشفى وحالته غير مستقرة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكان قسم مدينة نصر ثان تلقى بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة في شارع حسن المأمون أمام مقابر الوفاء، وتبين أنها قيادة الفنان فادي خفاجة.

على الفور، انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين من الفحص والتحري أن عجلة القيادة اختلت بيده، ما أدى إلى اصطدامه بالجزيرة الوسطى وإصابته بارتجاج في المخ، وجرح قطعي بفروة الرأس، ونقل إلى المستشفى، ولا يمكن استجوابه.

تم تحرير محضر، وجار كشف ملابسات الحادث.

جدير بالذكر أن الفنانة منة جلال، كشفت عبر صفحتها في موقع “فيسبوك”، عن الحادث، وكتبت: "فادى فى الرعاية المركزة تحت الملاحظة عشان يطمنوا على المخ لما العربية اتقلبت، وهو الحمد الله فى تحسن".

الفنان فادي خفاجة، شارك مؤخرا في حلقات "حكايات بنات السباعي"، من بطولة ريم البارودي، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، ومحمد التاجي، وهناء الشوربجي.