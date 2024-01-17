قرارات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الآن .. تعرف عليها

أكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يتم عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، إيمانا بأن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعقد ورش العمل يوميا للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تمثلت في :

