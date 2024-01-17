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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قرارات عاجلة بشأن تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية الآن .. تعرف عليها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أنه يتم عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، إيمانا بأن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الإمتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الإمتحان ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح .

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، تعقد ورش العمل يوميا  للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح  امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 

وأعلن مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، قرارات عاجلة بشأن ضوابط تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والتي تمثلت في :
 

  • لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح إلا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافى من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر وتحويله للشئون القانونية .
  • المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح .. وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
  • مراجعة نموذج الاجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
  • توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
  • التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
  • يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا ، ثم الدرجة المعطاة .
  • فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
  • فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب ويكتب على الإجابة ذات الدرجة الأقل سبق تقديرها .
  • فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا ) فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
  • عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لاى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع بجانبها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الدرجة صحيحة .
  • تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر والمراجع .
  • يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
  • الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
  • التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذى أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
  • على رئيس لجنة التصحيح  ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .
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