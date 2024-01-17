فتح: الاحتلال الإسرائيلي يسعى لطمس كل معالم الوجود الفلسطيني

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن “الضفة كانت نقطة اشتعال أولى قبل أن ينضم قطاع غزة إلى ساحة المواجهة المباشرة مع هذا الاحتلال، والمخطط الصهيوني الذي قدمه المتطرف سموتريتش بدأ بالضفة الغربية”.

وأضاف "دولة"، في مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال يسعى لتدمير كل ما هو قادر على إنشاء دولة فلسطينية، مشددًا على أنّه على مدار 100 يوم من العدوان الإسرائيلي يدرك تماما أن الفلسطينيين يتعاملون مع عقلية لا تمارس إلا سلوكا دمويا وعدوانيا.

عبر الضم والاستيطان

وتابع لمتحدث باسم حركة فتح، أن العقلية الإسرائيلية تسعى إلى توسيع ساحات المواجهة وتديين الصراع وتحتكم إلى عقلية دينية تلمودية لا تسعى إلا لطمس كل معالم الوجود الفلسطيني والعمل على ذلك الوهم الكبير المسمى إسرائيل الكبرى عبر الضم والاستيطان والتهجير وتوسيع نطاق المعارك الدامية".