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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبراء بالمركز الطبى العالمى والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى

صدى البلد

يستضيف المركز الطبى العالمى الخبير الأمريكى الأستاذ الدكتور محمد ممدوح خبير فى الأشعة التداخلية لعلاج حالات تشوهات وضيق الأوعية الدموية والعيوب الخلقية للشرايين والأوردة ، وذلك فى الفترة من 20 - 25 / 1 / 2024.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية جميع أيام الأسبوع عدا الخميس والجمعة من الساعة 8 ص: 2م.

كما يستضيف الخبير الهندى الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا خبير علاج أمراض وألام العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وإجراء حالات إستئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون غرز ، وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام ، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات ألام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، وذلك فى الفترة من 21 - 26 / 1 / 2024.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 3 م : 5 م.

ولمزيد من التواصل الاتصال على رقم الخط الساخن 16221 أو زبارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg

كما يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الأستاذ الدكتور كريم بودجيما "فرنسى الجنسية" أستاذ جراحة وزراعة الكبد وجراحات القنوات المرارية وأورام البنكرياس بمستشفى رينيه بفرنسا فى الفترة من 18 - 21 / 1 / 2024.

ولمزيد من الإستعلام على رقم تليفون: 01200203230

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