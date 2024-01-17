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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وظائف للمهندسين.. الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن التفاصيل

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن حاجة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لتعيين 10 أشخاص في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية: (مهندس مساحة - مهندس مدني - مهندس شبكات - مهندس عمارة) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

ومن المقرر أن يتيح الجهاز، الإعلان، على موقع بوابة الوظائف الحكومية، https://jobs.caoa.gov.eg، مساء اليوم، على أن يتاح التقديم في الفترة من 1 حتى 15 فبراير 2024.

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شروط الوظائف


يشترط فيمن يتقدم للوظائف المُعلن عنها ما يلى:


- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 28 عاما في تاريخ نشر الإعلان.
- أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة في التخصصات المطلوبة بتقدير عام للمتقدم (جيد جداً) على الأقل ومقيد بنقابة المهندسين.
- أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.
- أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة .
- أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات المطلوبة

فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة، ينبغي أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg وهي: 
صورة شخصية للمتقدم .
بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).
صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 
أو المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة (وجهين بحسب الأحوال).
المؤهل الدراسي.
المؤهل الأعلى إن وجد.
كارنيه القيد بنقابة المهندسين (ساري).
الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.
الخدمة العامة للإناث إن وجدت.
شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة (بطاقة الخدمات المتكاملة) في حالة الإعاقة. 
إيصال الإيداع البنكي.
لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالإعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.
ينبغي التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أو عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار إليها مثال (عدم إدخال الاسم كاملاً أو المحافظة أو الرقم القومي كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.
ينبغي الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكتروني.
ينبغي على المتقدم الاحتفاظ برقم التسجيل الذي سيظهر له بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد من أن عملية التسجيل تمت بنجاح ليتسنى لك الاستعلام عن نتيجة المسابقة.

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