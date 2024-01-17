سيراميكا كليوباترا يتأهل لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على الإسماعيلي

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعدما اكتسح نظيره الإسماعيلي بنتيجة 3/1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن مباريات الجولة الثانية بكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

سجل أهداف سيراميكا أحمد ياسر ريان في الدقيقة 51، وأضاف أحمد قندوسي الهدف الثاني في الدقيقة 60، وأحمد بلحاج في الدقيقة 68.

بينما سجل هدف الاسماعيلي الوحيد ياو أنور في الدقيقة 91 بعد تمريرة مميزة من حازم مرسي.

بهذه النتيجة ينجح سيراميكا في رفع رصيده عند 6 نقاط وينجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي بالبطولة المستحدثة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: محمد دسوقي، إياد العسقلاني، محمد نصر، نادر فرج

خط الوسط: محمود الشبراوي، عبدالله سعيد، عصام صبحي، مروان حمدي

خط الهجوم: ياو أنور، عبدالرحمن مجدي

فيما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - خالد صبحي - رجب نبيل - عبد الرحمن بودي.

خط الوسط: أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد إبراهيم - صامويل أمادي - صديق ايجولا.

خط الهجوم: ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: إسلام ريشة - إسلام المزين - محمد توني - احمد بلحاج - احمدالقرموطي - محمد عنتر - علاء شعبان - احمد هاني- احمد ياسر ريان.

ويتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة التي تضم رفقتهما كلًا من الداخلية وإنبي.

أدار اللقاء تحكيميًا، إبراهيم نور الدين حكمًا للساحة وعاونه كلا من أحمد صلاح وكريم السعيد مساعدين، محمود وفا حكمًا رابعًا، محمد الشناوي حكمًا للفيديو، وعاونه عاطف حسين.