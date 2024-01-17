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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: قطاع السياحة حقق أكبر رقم في تاريخه عام 2023.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 14 مليونا و900 ألف سائح حضروا إلى مصر خلال عام 2023.

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وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك طلب وإقبال على السياحة في مصر"، لافتا: لأول مرة نتجاوز رقم عام 2010 ونقترب من 15 مليون سائح في عام 2023".

وأشار: مجال السياحة يحتاج عمل كبير ممثل في الترويج ودعم كبير للسياحة للوصول إلى رقم أكبر من ذلك"، موضحا: نحتاج لزيادة الفنادق في منطقة أكتوبر تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: ستكون هناك حملة ترويجية كبيرة لجذب السياحة إلى مصر، موضحا: "مصر تعمل في مجال السياحة بكل قوة للنهوض بهذا القطاع".
 

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري السياحة

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