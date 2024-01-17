أحمد موسى: قطاع السياحة حقق أكبر رقم في تاريخه عام 2023.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن 14 مليونا و900 ألف سائح حضروا إلى مصر خلال عام 2023.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "هناك طلب وإقبال على السياحة في مصر"، لافتا: لأول مرة نتجاوز رقم عام 2010 ونقترب من 15 مليون سائح في عام 2023".

وأشار: مجال السياحة يحتاج عمل كبير ممثل في الترويج ودعم كبير للسياحة للوصول إلى رقم أكبر من ذلك"، موضحا: نحتاج لزيادة الفنادق في منطقة أكتوبر تزامنا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابع الإعلامي أحمد موسى،: ستكون هناك حملة ترويجية كبيرة لجذب السياحة إلى مصر، موضحا: "مصر تعمل في مجال السياحة بكل قوة للنهوض بهذا القطاع".

