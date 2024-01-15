أحمد موسى عن بيع 30% من مطار أثينا: حاجتنا بنحبها وبنحافظ عليها

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء استعرض استراتيجية تطوير المطارات المصرية مع وزير الطيران وقيادات هيئة المطارات المصرية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "وزير الطيران استعرض أمام رئيس الوزراء حجم الاستثمارات منذ عام 2014 حتى عام 2023 والتي وصلت إلى 28 مليار جنيه من أجل تطوير المطارات المصرية".

وأشار إلى أن: "مطار القاهرة الجديد أرضه موجودة وهي ملاصقة للمطار الحالي، ومطار القاهرة الجديد يستوعب 30 مليون راكب سنويا، ومخطط مطار القاهرة الجديد تم إعداده بالتعاون مع شركات على أعلى مستوى، ونستهدف الوصول لـ 100 مليون راكب".

وأكمل أحمد موسى: الدولة تطور في حجم أسطول الطائرات والشحن والتفريغ والسياحة والبنية التحتية للمطارات، وهذا التطوير يحدث في كل وزارة، مشددا على أن مصر لن تبيع أي ملكية للدولة وإنما يتم إشراك القطاع الخاص بنظام الإدارة والإشراف.

وقال: الدولة معندهاش تصرف على المطارات.. مصر للطيران تنفق على نفسها من مواردها الذاتية، لكن الدولة تنفق على المواطن فقط، وفكر الرئيس أن “كل وزارة تشيل نفسها”.

وأوضح أن مصر تستهدف استقبال 30 مليون سائح مستقبلا، مشيرا إلى ضرورة وجود بنية تحتية لكل المطارات.

واستطرد: هناك مخطط لإنشاء مبنى ركاب جديد بمطار القاهرة بطاقة 30 مليون راكب، لافتا إلى أن وزير الطيران نوه بأنه جرى التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات استشارية؛ لمتابعة مراجعة حركة تدفق الركاب، ومقترحات الحلول التكنولوجية الحديثة.

ولفت إلى أن وزير الطيران أكد أن معايير الأمن والسلامة في مجال الطيران بمصر عالية للغاية ومتقدمة بشهادة منظمات دولية.

وعلق الإعلامي أحمد موسى، على طرح اليونان 30% من مطار أثينا الدولي للبيع، قائلا: "‘حنا حاجتنا مش بنبيعها وبنحبها وبنحافظ عليها".