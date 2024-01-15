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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعليق قوي لأحمد موسى على كلمة النائب أبو العينين بشأن النهضة الصناعية

على مسئوليتي
على مسئوليتي

علق الإعلامي أحمد موسى، على كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الموافقة على اتفاق قرض تسهيل هيكلي بين مصر وصندوق النقد العربي لتحقيق النهضة الصناعية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كان معروض على المجلس قرض بملبغ 170 مليون دولار من صندوق النقد العربي، وتحدث النائب محمد أبو العنين، وكان له مجموعة ملاحظات ورسائل مهمة".

 

وأضاف: "النائب محمد أبو العينين قال إن القروض ليست حلول وإنما مسكنات، وأن الحل الحقيقي للبلد الصناعة والتصدير والقيمة المضافة"، معقبا: "موقف للتاريخ".

 

أوضح: "النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تحدث عن ضرورة البحث عن حلول غير تقليدية للنهوض بالاقتصاد، فضلا عن كيفية جذب المستثمرين".

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