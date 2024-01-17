غادة شلبي: عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة لمصر

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إن مصر استهدفت الوصول إلى 15 مليون سائح.



وأضافت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "عام 2023 شهد تحقيق أرقام قياسية لحجم السياحة الوافدة لمصر".

واسترسلت: نعمل على زيادة الغرف السياحية في الفنادق لاستيعاب الطلب، موضحه: نستقبل العديد من رحلات الطيران لتحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة.

وأشارت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة،: 15 مليون سائح جاءوا إلى مصر حققوا نحو 15 مليار دولار"، مضيفه: لدينا نحو 18 سوق سياحي لتنوع السياحة الوافدة إلى مصر.



وأكدت: المقاصد السياحية المصرية لم تتأثر لزيادة الإقبال عليها باستمرار، لافته: "المطارات السياحية تتميز بسرعة الإنجاز في التعامل مع السياح".

