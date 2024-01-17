رئيس مجلس النواب الأمريكي يطالب بإقالة الموظفين الفيدراليين المؤيدين لـ فلسطين

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، اليوم الأربعاء، يجب إقالة الموظفين الفيدراليين الذين يخططون لإضراب مؤيد للفلسطينيين.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، أفاد في وقت سابق، بأن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي، يلاحقون الموظفين الفيدراليين الذين يخرجون لدعم غزة.

وحسب الموقع الأمريكي، قال مشرعون جمهوريون، إن “أي موظف حكومي يحتج على الدعم على دعمنا لإسرائيل سيلقى ردا صارما”.

وكان موقع “أكسيوس” الأمريكي، ذكر في وقت سابق من اليوم الأحد، إن آخر مرة تحدث فيها الرئيس جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كانت في 23 ديسمبر الماضي، وأنهى الرئيس الأمريكي المكالمة بإغلاق هاتفه بوجه نتنياهو.

وكشف موقع “أكسيوس”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن هناك أدلة متزايدة على أن الرئيس الأمريكي بايدن بدأ يفقد صبره تجاه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي.

وذكر أن بايدن ومسؤولين كبار محبطون من نتنياهو لرفضه طلبات واشنطن المتعلقة بالحرب في غزة.