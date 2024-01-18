مركز القدس: المجتمع الإسرائيلي يدعم الحرب بغزة..رغم الانقسامات في حكومة نتنياهو|فيديو

قال الدكتور أحمد رفيق عوض رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، إن الحكومة الإسرائيلية تجد من يدعمها و يغطي على أعمالها، ووحشيتها.

رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس: نحن أمام مجتمع متطرف



وأضاف "عوض " خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء DMC" المذاع عبر فضائية "DMC"، أن المجتمع الإسرائيلي يدعم الحرب في غزة رغم الإنقسامات و الأزمات في حكومة نتنياهو، مؤكداً أن إسرائيل تلقت خسائر أقتصادية و عسكرية كبيرة في حرب غزة.



وتابع رئيس مركز الدراسات المستقبلية بجامعة القدس، قائلاً:" نحن أمام مجتمع متطرف و سوف يزيد تطرفة، ولا أعتقد أنه سوف يكون هناك قوة معتدلة في إسرائيل، و هي لا تريد التسوية مع الفلسطنيين"