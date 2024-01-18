رئيس جامعة دمياط يتفقد جاهزية مركز التطوير المهني

أجرى الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة زيارة للمركز الجامعى للتطوير المهنى ، رافقه الدكتور محمد شهاب أمين عام الجامعة للوقوف علي مدى جاهزيته للبدء في تقديم أولى خدماته المجانية لطلاب الجامعة والتي ستبدأ تدريباته يوم الأحد القادم، وخلال الزيارة توجه بعدد من التوجيهات والنصائح لفريق العمل بالمركز من أجل سير العمل فى المركز بالشكل الأمثل، حيث أستعرض أعضاء الفريق بقيادة د.أمير رشدي "مدير مشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية خطة عمل المركز للربع الأول من العام 2024 .

كما تناولت كل من ايمان أحمد أبو السعد و هند أحمد حسين، فريق المتابعة والتقييم بمشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية للتطوير المهني بشرح أهداف المركز وبمناقشة بعض النقاط الهامة التي تساعد المركز في تقييم خدماته للطلاب بصورة مميزة.

والجدير بالذكر أن المركز سيبدأ في تقديم خدماته المجانية لطلاب جامعة دمياط من خلال تقديم تدريبات فنية متخصصة مثل : دورة مهارات التوظيفEST وتدريب التسويق الرقميDM، وإدارة المشروعاتPM، والتقنيات المالية ورقابة الجودةQC، وإدارة التسويق وسلاسل الإمداد وإدارة الموارد البشريةHR وتقنيات الأعمال والمبيعات واللغة الانجليزية وغيرها من التدريبات المجانية الأخري، كما يقوم المركز أيضاً بتقديم خدمات الارشاد المهني والتي تهتم بتوفير ورش عمل للطلاب والخريجين حول كيفية كتابة السيرة الذاتية وتنمية مهارات المقابلة الشخصية والبحث عن فرص عمل مع إتاحة وتقديم فرص توظيفية متنوعة مثل ملتقيات ومعارض التوظيف وتوفير إعلانات عن فرص عمل/فرص تدريب، أو من خلال تدريبات داخل المصانع والشركات ولقاءات تفاعلية مع أصحاب الأعمال والشركات ، وكل هذه الخدمات ستقدم من خلال فريق عمل تم إعداده بصورة ممتازة من خلال دورات مكثفة ويتكون فريق العمل بالمركز من الدكتور طارق يحيى العرباني "مديرالمركز" والدكتور محمد محمد أبو النجا "أخصائي علاقات التوظيف "والدكتورة آلاء محمد السيد عبده " أخصائي التطوير المهني"

والدكتوره عبير صابر أبو أربعة "أخصائي علاقات التوظيف" والدكتوره سمر محمد منتصر "أخصائي التدريب والإدارة"



وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة الشكر للدكتور أمير رشدي"مدير مشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية" والمهندسة وفاء بخيت "نائب مدير مشروع المراكز الجامعية بالجامعة الأمريكية" والأستاذة مها "المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية" وفريق عمل المتابعة والتقييم وفريق عمل المركز وحثهم علي بذل قصارى جهدهم حتي يتبوأ المركز مكانة مميزة بين مراكز التطوير المهني بالجامعات المصرية.