رئيس جامعة دمياط يتفقد الأعمال الترميمية بمقر كلية الفنون التطبيقية

في إطار حرص الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط على متابعة الأعمال الترميمية لمقر كلية الفنون التطبيقية وسرعة الإنتهاء منها أجرى جولة تفقدية لكلية الفنون التطبيقية رافقه فيها العميد محمود الجبالى للإطمئنان على مجريات الأعمال الترميمية بالكلية.

بدأت الجولة بتفقد الورش والمدرجات وكان في استقباله الدكتورة غادة محمد الصياد عميد الكلية والدكتورة محمد شهاب أمين عام الجامعة و نها الغباشى مدير عام المشتريات وحضور المقاول المسئول عن تنفيذ أعمال الترميم والتشطيب.

أعقب ذلك تفقد مسرح ومداخل الكلية ومقر الورش العملية للإطلاع على ما انتهت إليه أعمال الترميم وإعادة الهيكلة

ووجه بسرعة الإنتهاء من أعمال التشطيب والترميم للمباني ومقر الورش واستلامه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني بمستوى كفاءة يضاهي مباني الجامعة الحديثة.

كما وجه العميد محمود الجبالي بضرورة تسريع وتيرة العمل والعمل بنظام الورديات وفق خطة تنفيذية للإنتهاء من تسليم المباني بالكامل وبالكفاءة المطلوبة.