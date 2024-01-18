باحث سياسي باكستاني يكشف أهداف إيران من الهجوم على قواعد "جيش العدل"

قال الدكتور طارق محي الدين كاتب وباحث سياسي باكستاني ان هجمات ايران على قواعد جيش العدل في باكستان تهدد السلم والاستقرار في المنطقه وتمهد لجر المنطقه الى حرب اقليمية مرتقبة.

إيران لها اذرع شيعية في باكستان

واضاف محي الدين في مداخله هاتفية على قناه اي تي سي أن باكستان دولة مهمة لها ثقل عسكري فهي دولة نوويه ذات اسلحة بالستية بعيدة المدى ولديها جيش قوي تسعى ايران إلى أن تهديدها.

وأوضح الكاتب الباكستاني أن إيران لها اذرع شيعية في باكستان فهناك طائفة شيعية تمثل ٢٠٪ من السكان في باكستان وبالتالي طالتها إيران.

أكد ان هناك تعاون وثيق بين استخبارات الهند والموساد تعمل على زعزعه هذه المنطقه برمتها بل وتسعى الى جر باكستان وايران وافغانستان الى حرب.

وأشار إلى أن الاستخبارات الهندية لها تاريخ في زعزعة استقرار المنطقة وتسعى الى تفجير صراع حدودي بين باكستان وايران وافغانستان وفتح جبهه مواجهات عسكرية.



