عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الضربات الإيرانية في باكستان تكشف توتر العلاقات الإقليمية

صدى البلد

أدت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في باكستان إلى تسليط الضوء على التوترات طويلة الأمد بين البلدين بشأن التمرد البلوشي والصراعات العرقية. واستهدفت الهجمات الصاروخية مواقع لجيش العدل، وهي جماعة سنية متشددة، في جبال بلوشستان النائية. ووقعت الضربات وسط لحظة حساسة في المشهد الأمني الإقليمي، مما دفع باكستان إلى إدانة تصرفات إيران واستدعاء القائم بالأعمال.

 

ووفقا لمقال رأي لكبير تانيجا، زميل في برنامج الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث،  تسلط الضربات الصاروخية الضوء على العلاقة الثلاثية المعقدة بين إيران وباكستان وطالبان فيما يتعلق بالتشدد البلوشي. وتضيف حركة طالبان الأفغانية، التي كثيرا ما تتهم بدعم وإدانة جماعات مثل جيش العدل، طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع. وأثارت الاجتماعات الأخيرة رفيعة المستوى بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين، بما في ذلك اجتماع في قمة دافوس الاقتصادية، تكهنات حول ما إذا كانت طهران قد تشاورت مع إسلام آباد قبل الضربات.

 

يقوم المحللون بتقييم الوضع على خلفية الأنشطة الاستراتيجية الأوسع لإيران في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يرى الخبراء أن التوترات بين إيران وباكستان بشأن التشدد البلوشي تسبق الصراعات الإقليمية الحالية. إن الطبيعة الأيديولوجية لجيش العدل والتعقيدات المحيطة بأنشطته تجعل من الصعب على الجهات الفاعلة الإقليمية معالجة هذه القضية بفعالية.

 

يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها باكستان في إدارة التهديدات الأمنية، في ظل المخاوف القائمة بشأن حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعشفي خراسان، والعلاقات المتوترة مع حركة طالبان الأفغانية. ويثير الوضع النووي للبلاد تساؤلات حول مدى فعالية استراتيجية الردع التي تتبعها، خاصة أنها تتصارع مع قضايا الأمن الداخلي.

 

بينما يحيط المجتمع الدولي علما بهذه الأحداث، يصبح من الواضح أن المسرح الأفغاني الباكستاني يظل مصدر قلق كبيرا. بالنسبة لإيران، على الرغم من الخلافات مع طالبان، فإن التعاون مع النظام يتماشى مع هدفها المتمثل في منع عودة الوجود العسكري الغربي بالقرب من حدودها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باعتراف منها.. مفاجأة صادمة في خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

هل تحققت نبوءة طلاق ياسمين عبد العزيز.. وعلاقة فنانة مشهورة بالانفصال؟ اعرف التفاصيل

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: نريد أن تتوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر

إعلام إسرائيلي: نتنياهو عرقل مقترحاً لصفقة تبادل أسرى

اتسرق مني سلاسل ألماس بمركز تجميل .. مايا شيحة في قسم أكتوبر

الخارجية الأمريكية: طائرة بلينكن تعرضت لمشكلة فنية في زيوريخ

حادث بحري جديد.. طائرة مسيرة تستهدف سفينة جنوب شرق عدن اليمنية

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بوست الخيانة.. شاهد الرومانسية في صور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صورة غريبة.. ريم مصطفى تثير ضجة بظهورها| شاهد

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

فيديو

مقابر الأثرياء في مصر.. التربة بمليون جنيه ونصف

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ