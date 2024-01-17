الضربات الإيرانية في باكستان تكشف توتر العلاقات الإقليمية

أدت الضربات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في باكستان إلى تسليط الضوء على التوترات طويلة الأمد بين البلدين بشأن التمرد البلوشي والصراعات العرقية. واستهدفت الهجمات الصاروخية مواقع لجيش العدل، وهي جماعة سنية متشددة، في جبال بلوشستان النائية. ووقعت الضربات وسط لحظة حساسة في المشهد الأمني الإقليمي، مما دفع باكستان إلى إدانة تصرفات إيران واستدعاء القائم بالأعمال.

ووفقا لمقال رأي لكبير تانيجا، زميل في برنامج الدراسات الاستراتيجية في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث، تسلط الضربات الصاروخية الضوء على العلاقة الثلاثية المعقدة بين إيران وباكستان وطالبان فيما يتعلق بالتشدد البلوشي. وتضيف حركة طالبان الأفغانية، التي كثيرا ما تتهم بدعم وإدانة جماعات مثل جيش العدل، طبقة أخرى من التعقيد إلى الوضع. وأثارت الاجتماعات الأخيرة رفيعة المستوى بين المسؤولين الإيرانيين والباكستانيين، بما في ذلك اجتماع في قمة دافوس الاقتصادية، تكهنات حول ما إذا كانت طهران قد تشاورت مع إسلام آباد قبل الضربات.

يقوم المحللون بتقييم الوضع على خلفية الأنشطة الاستراتيجية الأوسع لإيران في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يرى الخبراء أن التوترات بين إيران وباكستان بشأن التشدد البلوشي تسبق الصراعات الإقليمية الحالية. إن الطبيعة الأيديولوجية لجيش العدل والتعقيدات المحيطة بأنشطته تجعل من الصعب على الجهات الفاعلة الإقليمية معالجة هذه القضية بفعالية.

يسلط هذا الحادث الضوء على التحديات المتزايدة التي تواجهها باكستان في إدارة التهديدات الأمنية، في ظل المخاوف القائمة بشأن حركة طالبان باكستان، وتنظيم داعشفي خراسان، والعلاقات المتوترة مع حركة طالبان الأفغانية. ويثير الوضع النووي للبلاد تساؤلات حول مدى فعالية استراتيجية الردع التي تتبعها، خاصة أنها تتصارع مع قضايا الأمن الداخلي.

بينما يحيط المجتمع الدولي علما بهذه الأحداث، يصبح من الواضح أن المسرح الأفغاني الباكستاني يظل مصدر قلق كبيرا. بالنسبة لإيران، على الرغم من الخلافات مع طالبان، فإن التعاون مع النظام يتماشى مع هدفها المتمثل في منع عودة الوجود العسكري الغربي بالقرب من حدودها.