تنبأت بانفصال العوضي وياسمين عبدالعزيز| ماذا توقعت ليلى عبداللطيف لأحداث 2024؟!.. 7 منها تحقق

في بداية هذا العام، قدمت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف توقعاتها لعام 2024، ولم يمر الكثير من الوقت حتى تحققت العديد منها، مما جعل اسمها يتصدر قوائم محركات البحث الشهيرة.

فدعونا نلقي نظرة على بعض من هذه التوقعات التي جذبت اهتمام الملايين.



انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي: حقيقة مؤلمة تحققت

وفي إطار توقعاتها، أشارت ليلى عبداللطيف إلى انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي.

وبالفعل، بعد مرور 16 يومًا فقط من بداية العام الجديد، أعلن الثنائي انفصالهما رسمياً.

وهذا الخبر لاقى تفاعلًا كبيرًا، وأكد أن توقعات ليلى كانت دقيقة ومدهشة.

