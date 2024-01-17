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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

مصرية وشيزوفرينيا| مفاجآت جديدة في واقعة سقوط فتاة الفندق الشهير.. وهذا ما قالته قبل الحادث

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

في إطار الكشف عن المزيد من التفاصيل المثيرة والموثوقة بشأن حادثة سقوط فتاة من أحد الفنادق الشهيرة في منطقة الزمالك، نسعى في هذا التقرير لتقديم المعلومات الصحيحة وسنصلط الضوء على التحقيقات الأولية التي أظهرت جوانب جديدة تستحق اهتمامًا وتصحيحًا للمعلومات المشوهة التي تم تداولها.


وأكد مصدر مطلع، أن الفتاة المتعرضة للحادث هي مواطنة مصرية بالفعل، وذلك في تصحيح للشائعات والأقاويل التي طالما تحدثت عن احتمالية حملها لجنسية أخرى. 

وهذا الكشف المبدئي يهدف إلى تقديم المعلومات الصحيحة والشفافة، حيث يُساهم في إزالة اللبس وتوضيح الحقائق المرتبطة بهذه الحادثة المأساوية.

حادثة فتاة الفنادق الزمالك جنسية حمام السباحة

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