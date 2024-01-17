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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بعد ساعات قليلة من الآن، سيحظى جميع المصريين بفرصة الاستمتاع بإجازة رسمية مدفوعة الأجر الكاملة، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة في العام الجديد 2024. 

ويوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 سيكون يومًا مميزًا لجميع العاملين، سواء كانوا في القطاع الحكومي أو الخاص.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر

ووفقًا للقانون، سيحصل العاملون في القطاعين الحكومي والخاص على إجازة رسمية مدفوعة الأجر الكامل في هذا اليوم الخاص. 

وتأتي هذه الإجازة كجزء من حقوق العاملين وفقًا للمادة 48 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

 

اجازة أعياد الشرطة ثورة 25 يناير الخميس الجهاز المركزي الخاص

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