موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.



أول إجازة فى عام 2024



ومع اقتراب أول إجازة رسمية مدفوعة فى 2024 يسعي الكثير من المواظفين فى القطاع الخاص و الحكومي إلي معرفة موعد هذه الإجازة وأيضا الإجازات القادمة فى عام 2024 .



وتأتي أول رسمية فى شهر يناير 2024، وهي عيد الميلاد المجيد والذي يصادف الأحد 7 يناير وهي أجازة مدفوعة لموظفي القطاعين العام والخاص من أجل الحصول على قسط من الراحة من العمل وضغوطه.

الإجازات والعطلات الرسمية 2024



وتتضمن الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة خلال عام 2024 مايقرب من 16 يوما مدفوعة الأجر كما يلي :-



- وتأتي أيضا إجازة ثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2024.

- فيما توافق إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

-وتشمل إجازة 2024 إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- كما تتضمن الاجازات الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- وتشمل الإجازات فى 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

- كما يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2024



- يوم الجمعة 5 يناير 2024

- يوم السبت 6 يناير 2024.

- يصادف يوم الأحد 7 يناير 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).

- يوم الجمعة 12 يناير.

- يوم السبت 13 يناير 2024.

- يوم الجمعة 19 يناير.

- يوم السبت 20 يناير.

- يوم الخميس 25 يناير 2024- (عطلة عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير).

- يوم الجمعة 26 يناير.

- يوم السبت 27 يناير.

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.