عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موعد أول أجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين

أجازة
أجازة

تعد الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية من بين الأمور الهامة التي يحرص المواطنين علي معرفتها من أجل قضائها مع الأسرة أو التنزه أو الخروج مع الأصدقاء والاقارب.


أول إجازة فى عام 2024 


ومع اقتراب أول إجازة رسمية مدفوعة فى 2024 يسعي الكثير من المواظفين فى القطاع الخاص و الحكومي إلي معرفة موعد هذه الإجازة وأيضا الإجازات القادمة فى عام 2024 .

txt

الأحد المقبل.. البورصة المصرية إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

txt

إجازة في جميع البنوك الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد


وتأتي أول رسمية فى شهر يناير  2024،  وهي عيد الميلاد المجيد والذي يصادف الأحد 7 يناير وهي أجازة مدفوعة  لموظفي القطاعين العام والخاص من أجل الحصول على قسط من الراحة من العمل وضغوطه.

الإجازات والعطلات الرسمية 2024


وتتضمن الإجازات والعطلات الرسمية المدفوعة خلال عام 2024 مايقرب من 16 يوما مدفوعة الأجر كما يلي :- 


- وتأتي أيضا إجازة ثورة 25 يناير، يوم الخميس الموافق 26 يناير 2024.

- فيما توافق إجازة شم النسيم، يوم الاثنين الموافق 17 أبريل 2024.

- ويحصل الموظفين علي إجازة عيد الفطر المبارك 24 أبريل 2024.

- كما تتضمن اجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

-وتشمل إجازة 2024  إجازة عيد العمال يوم الجمعة الموافق 5 مايو 2024.

- كما تتضمن الاجازات الأحد 30 يونيو، إجازة ثورة 30 يونيو.

- وتشمل الإجازات فى 2024 إجازة عيد الأضحى المبارك، الاثنين 3 يوليو 2024.

- كما يحصل المواطنين علي إجازة رأس السنة الهجرية، الخميس الموافق 20 يوليو.

- إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 توافق يوم الأحد 23 يوليو.

- إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، الخميس الموافق 28 سبتمبر 2024.

- إجازة احتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر، توافق يوم الأحد 6 أكتوبر.

الإجازات والعطلات الرسمية خلال شهر يناير 2024


- يوم الجمعة 5 يناير 2024

- يوم السبت 6 يناير 2024.

- يصادف يوم الأحد 7 يناير 2024 (عطلة عيد الميلاد المجيد).

- يوم الجمعة 12 يناير.

- يوم السبت 13 يناير 2024.

- يوم الجمعة 19 يناير.

- يوم السبت 20 يناير.

- يوم الخميس 25 يناير 2024- (عطلة عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير).

- يوم الجمعة 26 يناير.

- يوم السبت 27 يناير.

ويحصل الموظفين علي إجازة مدفوعة الأجرة فى العطلات الرسمية إلا أنه يحق لصاحب العمل أن يستدعي العامل للمنشأة في يوم الإجازة الرسمية إذا تطلب الأمر وجوده، ويحصل العامل على مثلي الأجر عن كل يوم إجازة رسمية يحضر فيها للعمل.

وتبلغ عدد الاجازات الأسبوعية التي يحصل عليها الموظفين  يومان إجازة أسبوعية وفيما يخص الإجازات الرسمية فإنها مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص والجهاز الإداري للدولة.

txt

مستشفيات جامعة عين شمس: السبت والأحد إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

txt

الأحد المقبل.. البورصة المصرية أجازة لهذا السبب

وقد اوضح القانون إمكانية استبدال الإجازات بمقابل مادي حيث أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أيام العطلات الرسمية والدينية والوطنية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وفي المقابل يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر، وفق قانون العمل.

اجازة إجازة رسمية إجازة رسمية مدفوعة عيد الميلاد المجيد إجازة عيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أكشن في الكمين.. سر الغرفةالسرية و١٠٠ مليون جنيه مع عصابة المليونيرات بحدائق أكتوبر

مفاجأة غير سعيدة تنتظر آيتن عامر بعد تعديها علي زوجها

نجم الأهلي يفجر مفاجأة: مستعد ألعب للزمالك

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

موضوعات متعلقة

إجازة في جميع البنوك الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد

في اجازة منتصف العام الدراسي.. تفاصيل التقديم بالجامعات الأهلية التيرم الثاني

ترشيحاتنا

حكم الجهر بالبسملة في الصلاة.. وهل يجوز للإمام تركها؟

الأسبوع الأخير| اعرف مواعيد التقدم لوظيفة معاون بالنيابة الإدارية

اركب سيارة كسر زيرو "أوتوماتيك" بأرخص من سعرها الرسمي

حكومة غزة: 88 ألف ضحية منذ بدء الحرب بين شهيد ومفقود

يورجن كلوب: أتمنى خروج صلاح ومنتخب مصر من دور المجموعات

بالقانون.. حوافز وتسهيلات لمشروعات المحافظة على البيئة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير فلوس كتير.. 5 علاجات منزلية بسيطة للتخلص من قشرة الرأس

صحية ونفسية.. 11 سببا وراء ضعف التبويض وتأخر الحمل عند بعض النساء

حسام موافي يكشف عن علامة غير متوقعة تشير للإصابة بالسكري.. تحذير عاجل

مي عمر بجيبة مثيرة للجدل في دبي.. شاهد

فيديو

شتمتني.. الخلافات بين طليق آيتن عامر ووالدتها تصل إلى قسم الشرطة

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ