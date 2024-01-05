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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إجازة في جميع البنوك الأحد الموافق 7 يناير بمناسبة عيد الميلاد

صدى البلد

أعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من الأحد المقبل الموافق 7 يناير 2024 بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

قال البنك المركزي المصري في بيان  له إنه من المقرر استئناف العمل داخل البنوك يوم الإثنين من نفس الأسبوع.

كشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ صدي البلد، عن تزويد ماكينات الصراف الآلي ATM بأوراق النقد لتدبير احتياجات عملاء البنوك خلال فترة تعطل البنوك والتي ستبدأ مساء الخميس 4 يناير ولمدة 3 أيام متصلة تتضمن يومي العطلة الأسبوعية المقررة يومي الجمعة والسبت أسبوعيا .

أكدت المصادر إنه مراعاة استمرار كافة الخدمات البنكية ورفع كفاءتها خلال فترات العطلات الرسمية ضمانا لاستمرار الخدمات المقدمة للجمهور سواء التعاملات التي تجري إلكترونيا وعبر محافظ الموبايل و ماكينات الصراف الآلي داخل الفروع والسلاسل التجارية المختلفة.

قررت البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الأحد المقبل الموافق 7 يناير الجاري؛ بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سيستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الاثنين الموافق 8 يناير الجاري.

 

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