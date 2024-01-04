مستشفيات جامعة عين شمس: السبت والأحد إجازة بمناسبة عيد الميلاد المجيد

قرر الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس" ، منح السادة العاملين بمستشفيات جامعة عين شمس اجازة يوم السبت الموافق 6-1-2024 من رصيد الأجازات استكمالاً لـ إجازة عيد الميلاد المجيد .

وشدد الدكتور طارق يوســـف "المدير التنفيذي لـ مستشفيات جامعة عين شمس" ، على ضرورة أن يراعي مديري المستشفيات ومديري عموم الإدارات بتنظيم النوبتجيات الواجبة لتشغيل المستشفيات ، والمتابعة على الوجه الأكمل خلال تلك الفترة، بجانب يوم الأحد الموافق 7-1-2024 الذي يعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وعلى جانب آخر .. تستضيف مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد" وذلك بقيادة الدكتور أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون" في خلال الفترة من ١٣ يناير وحتى ١٨ يناير الشهر الجاري ، وذلك على هامش بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد الرائدة عالمياً في مجال أمراض القلب – بلندن، لتبادل الخبرات بين الطرفين وإستكمالاً للزيارات المتبادلة ضمن البروتوكول.

وكان قد أستقبل الدكتور علي الأنور "عميد كلية طب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية" ، غادة توفيق "مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية" بمكتبه بكلية الطب جامعة عين شمس، وكذلك بحضور الدكتور طارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، و الدكتورعمرو شفيق "مدير مستشفى الأورام"، و الدكتورة لبنى عز العرب "رئيسة قسم الأورام"، وذلك للقيام بجولة تفقدية خاصة بدعم مقدم من "البنك المركزي المصري وأتحاد البنوك المصرية لدعم المنشئات الصحية في مصر والتي تهدف لدعم المريض المصري وتطوير الخدمة الصحية والطبية فى مصر حتى تتناسب مع المستويات والمعايير الصحية العالمية.

جاءت الزيارة التفقدية خلال تقديم خدمات المستشفى الطبية والتي تتزامن مع أعمال التطويرالجارية حيث ركزت الزيارة على الأعمال التطويرية والتي ستشتمل تطوير كلاً من المبنيين الحاليين وأيضاً بناء المبنى الثالث ليكون مجمع مستشفيات علاج الأورام لجامعة عين شمس على أحدث المستويات الطبية والمتطورة ولتكون قادرة على إستيعاب الأعداد المتزاييدة من مرضى الأورام في مصر المترددين على المستشفى وليتلقى مريض الأورام خدماته العلاجية بشكل متناسب وحتى تسطيع مستشفيات جامعة عين شمس القيام بدورها الرائد والمهم فى دعم المنظومة الصحية بمصر، وأيضاً شملت الجولة التفقدية المرور على المشروعات التى يتم بناؤها ضمن مشروعات مدينة جامعة عين شمس الطبية مثل مستشفى الطوارئ النموذجي ومستشفى جراحات الأطفال.

يذكر أن أن مستشفى علاج الأورام يتردد عليها أكثر من"100 ألف مريض سنويًا"، وتقدم جلسات العلاج الإشعاعي الى أكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، بالإضافة الى القيام بجلسات العلاج الكيماوي لأكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، وعلاج مرضى الأورام باليود المشع و تقديم العلاج الإشعاعي الداخلي تلك الخدمة النادر تواجدها تحديداً فى مصر بأحدث الطرق المتطورة.