رئيس مياه الأقصر يتابع أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بإسنا وأرمنت|صور

أجرى اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر ، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزى أرمنت وإسنا.

و تفقد سير العمل بمشروع الوصلات المنزلية صرف صحى ( قرية الرياينه مركز أرمنت - قريتي النمسا والقرايا مركز إسنا ) وأصدر توجيهاته لمقاولى التنفيذ بمواصلة تنفيذ الأعمال أيام الجمع والعطلات الرسمية، بما يسمح بتنفيذ الوصلات المنزلية المتاحة مع ضرورة التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ الوصلات المنزلية للشوارع المنتهى بها تنفيذ شبكة الانحدار، كما تفقد العمل بالشوارع 2.2 متر لأعمال المياه والصرف صحى

وشدد على مقاولى التنفيذ بالمواقع بسرعة الإنتهاء من الأعمال المتبقية.

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