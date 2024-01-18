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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملة تفتيش بيئية مكبرة بمدينة الأقصر

حملة تفتيش بيئية
حملة تفتيش بيئية مكبرة بالاقصر

 نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة تفتيش بيئية مكبرة، بالمشاركه مع الهيئة القوميه لسلامة الغذاء . 

 

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة، استهدفت الحملة شارع التليفزيون حيث تم المرور على ٤ مطاعم .

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 مما أسفر عن حصر  (١١) مخالفة بيئية ومأكولات غير مطابقة للمواصفات بالإضافة إلى المرور على (٣) مطاعم بدون ترخيص من السلطة المختصة ، كما تم إعدام لحوم غير صالحة للإستخدام الآدمي زنة ( ١٠) كجم من منتجات المطاعم.


شارك في الحملة كلا من المهندس طارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمدينه الاقصر، والدكتور بولا عاطف والدكتورة رانيا عبدالرحمن والدكتور يوحنا عادل أعضاء هيئة سلامة الغذاء، بتكليف من جابر البدرى عبد ربه مدير فرع الهيئة.
 

وعلى صعيد آخر، شنت إدارة المتابعة الميدانية بالمدينة، بمشاركة أحمد عبد الصبور مدير إدارة المتابعة الميدانية ، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام، إستهدفت شارع الصنايع ، وتم رفع وإزالة جميع  التعديات والإشغالات القائمة على جوانب الطريق وإزالة التند المخالفة ورفع جميع المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية ، وذلك بهدف الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.


واسفرت الحملة عن ازالة   (7) عشوائية، وضبط   (6) كرسى و (2) عربة جر.

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الأقصر التعديات على الطريق العام القومية لسلامة الغذاء المتابعة الميدانية المظهر الجمالي بدون ترخيص هيئة سلامة الغذاء غير مطابقة للمواصفات غير صالحة

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