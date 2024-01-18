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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: الضربات الباكستانية لإيران جاءت ردا على استهداف طهران لها منذ يومين

باكستان
باكستان

قال إبراهيم حمدان، كاتب ومحلل سياسي ، إن وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت اليوم تنفيذ ضربات عسكرية ضد مسلحين داخل الأراضي الإيرانية، جاء بعد يومين من تنفيذ طهران ضربات داخل الأراضي الباكستانية.

وأشار "حمدان"، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الخارجية الباكستانية أوضحت في بيان لها أنها نفذت اليوم سلسلة من الضربات العسكرية عالية الدقة، موجهة على وجه التحديد ضد مخابئ الإرهابيين في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية في إشارة إلى ما تسمى بجماعة جيش تحرير بلوشستان المسلحة داخل إيران.

وأوضح أن مصادر باكستانية أعربت عن قولها بأن الضربات أصابت 6 أهداف داخل 3 مواقع بعمق من 40 إلى 50 كيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، كما أشارت الخارجية الباكستانية بأنها نفذت هذه الضربات على مواقع تعتقد أنها موجهة ضد مخابئ الإرهابيين في سيستان وبلوشستان الإيرانية.

وأشار إلى أن الضربات الباكستانية جاءت فجر اليوم الخميس، بعدما تلقت معلومات استخباراتية عن هذه الأهداف التي استهدفتها اليوم باكستان، التي أسفرت عن قتل 3 نساء على الأقل و4 أطفال.

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