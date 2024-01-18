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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

العملية بـ100 ألف جنيه.. عقوبات مشددة تواجه طبيب الإتجار بالبشر

حبس طبيب
حبس طبيب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة من إلقاء القبض على استشاري أمراض باطنة وكلى وآخر معه بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية.

وكانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمتهم بدور فبراير المقبل.

وكشف أمر الإحالة، لأنهما في عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية مقابل دفع 100 ألف جنيه للعملية الواحدة .

 

عقوبة الإتجار في الأعضاء البشرية

 

نصت المادة 5 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر  على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

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و يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:


١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.

الأجهزة الامنية أمراض باطنة الاعضاء البشرية قانون مكافحة الاتجار بالبشر التجمع الخامس جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة

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