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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير علاقات دولية: مصر تتحرك لحشد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية

غزة
غزة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتحرك على كل المحاور لحشد الرأي العام الدولي من أجل القضية الفلسطينية.

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وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تدعو لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وعدم اتساع رقعة الصراع، موضحا أن زيارة وزير الخارجية اليوناني زيارة مهمة، وتأتي في توقيت حساس ودقيق تمر به القضية الفلسطينية، وتحتاج إلى تضافر الجهود بشكل عام، وهو ما تسعى إليه القاهرة من خلال عقد لقاءات مكوكية مع كل قادة العالم وعقد الكثير من الاتصالات لتدفع لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي لا يعبأ بالمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أن استمرار الصراع داخل قطاع غزة سيؤدي إلى اتساعه، ودخول المنطقة إلى دائرة من العنف لا تنتهي.

استاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس السلام في المنطقة العلاقات الدولية القضية الفلسطينية المجتمع الدولي زيارة وزير الخارجية قطاع غزة وزير الخارجية اليوناني

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