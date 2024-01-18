خبير علاقات دولية: مصر تتحرك لحشد الرأي العام الدولي لصالح القضية الفلسطينية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتحرك على كل المحاور لحشد الرأي العام الدولي من أجل القضية الفلسطينية.

وأضاف "فارس"، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "صباح جديد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر تدعو لتنفيذ مبدأ حل الدولتين، وعدم اتساع رقعة الصراع، موضحا أن زيارة وزير الخارجية اليوناني زيارة مهمة، وتأتي في توقيت حساس ودقيق تمر به القضية الفلسطينية، وتحتاج إلى تضافر الجهود بشكل عام، وهو ما تسعى إليه القاهرة من خلال عقد لقاءات مكوكية مع كل قادة العالم وعقد الكثير من الاتصالات لتدفع لإحلال السلام في المنطقة.

وتابع أن الجانب الإسرائيلي لا يعبأ بالمجتمع الدولي، مشيرا إلى أن مصر حذرت من أن استمرار الصراع داخل قطاع غزة سيؤدي إلى اتساعه، ودخول المنطقة إلى دائرة من العنف لا تنتهي.