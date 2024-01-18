برلماني: تنفيذ مشروعات زراعية في سيناء يهدف لاستكمال عملية التنمية الشاملة

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ ، إن متابعة الحكومة المستمرة لتنفيذ مشروعات زراعية جديدة في سيناء تستهدف استكمال عملية التنمية الشاملة في سيناء.

وأوضح عكاشة ، في تصريحات صحفية له، أن استكمال الدولة مشروعات التنمية في سيناء تأكيد على عزم الدولة على تطوير سيناء ووضعها على طريق التنمية، وذلك من خلال تنفيذ حزمة كبيرة من المشروعات القومية في مختلف ربوع أرض الفيروز.

وأكد أن سيناء تمثل العمق الاستراتيجي للدولة المصرية والاهتمام بها وتنميتها على رأس أولوليات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة وآمنة لأهالي سيناء.

وأشار النائب عمرو عكاشة ، إلى أن سيناء تشهد تنمية حقيقة على أرض الواقع من خلال تحقيق نجاحات كبيرة وتنفيذ مشروعات عملاقة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني علاوة على أن السيادة المصرية خط أحمر، وتأكيد أن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية للحفاظ على مقررات الوطن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إلى أن استصلاح أكثر من 100 ألف فدان في سيناء لإقامة مشروعات زراعية جديدة في سيناء ستسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجة .

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام السويفي، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد اسماعيل، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية .