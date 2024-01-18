فرج عامر يكشف مفاجأة لجمهور النادي الأهلي

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن خطة الأهلي مع 5 لاعبين ناشئين من غانا لتجديد صفوف الفريق وتدعيمه.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: “٥ ناشئين من غانا في طريقهم للقاهرة بصحبة الكابتن هاني رمزي، بهم عدد ٢ مهاجمين متميزين احدهم ٢٠ سنة كان في طريقة لنادي طرابازون التركي ، و٣ مدافعين ، الأهلي سوف يخضعهم جميعا للكشف الطبي ومشاهدتهم في الملعب وبعدها سوف يقرر ماذا يفعل ”.

كلف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، خالد بيبو، مدير الكرة، للقيام بأعمال رئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الإمارات خلال معسكر الفريق الأول المقرر إقامته في الفترة من يوم 20 حتى 28 يناير 2024.

وحرص خالد بيبو، مدير الكرة، على إنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمعسكر ومتطلبات الجهاز الفني والإداري وملاعب التدريب؛ فضلًا عن التنسيق الكامل للمباريات الودية وكافة الأمور التنظيمية خلال المعسكر.

وتغادر بعثة الفريق إلى الإمارات السبت المقبل، على أن يتخلل المعسكر مباراتان وديتان للإعداد للمرحلة المقبلة.