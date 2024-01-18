فرج عامر يكشف طريقة فوز منتخب مصر على غانا

مباريات اليوم

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن كيفية فوز منتخب مصر على نظيره الغاني في الجولة الثانية من أمم أفريقيا.

وكتب عبر فيسبوك: "مصر قادرة علي الفوز علي غانا بكل تأكيد لو فيتوريا احسن اختيار التشكيل وتخلص من اللاعبين الأقل لياقة وسرعة لضعف مشاركتهم مع انديتهم او عودتهم من إصابات طويلة“.

ويرتدي منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وتعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في الجولة الأولى للمجموعة التي يتصدرها منتخب الرأس الأخضر بفوزه على غانا بنتيجة 2-1.