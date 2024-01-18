تعاون بين مياه بني سويف وأندية إينرويل لدعم توصيلات الصرف بالمناطق الفقيرة

شهد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف يمثلها المهندسة دينا عمر سليمان رئيس مجلس الإدارة.

وأندية اينرويل مصر (لوتس مصر - نيو كايرو - المنصورة - مدينة نصر - اسكندرية مديترنيان - النيل القاهرة غرب - مصر الجديدة - جاردن سيتى - القاهرة شمال - الجيزة - الكس النزهة - التحرير - الجيزة الاهرام لتنمية المجتمع - الزمالك - الكس كابيتل - اسكندرية كليوباترا - الشروق ) لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأولى بالرعاية محافظة بني سويف.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة بقاطني المناطق الأكثر احتياجا وحرصا منها على ترشيد استهلاك المياه ودعم خدمة توصيل مياه الشرب والصرف الصحي بقري محافظة بني سويف بتمويل من أندية اينرويل مصر وذلك لدعم التنمية المتكاملة وتطوير وتحديث القري الأكثر احتياجا من خلال دعم وتمويل وصلات مياه شرب ووصلات صرف صحي للحالات الأكثر إحتياجاً وتوفير القطع الموفرة للمياه في نطاق قرى محافظة بني سويف، وذلك بإجمالي مبلغ يقدر بنحو مليون و171 ألف جنيه.