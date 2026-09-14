قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 14 سبتمبر.. عيار 21 بكام؟
882 دولار شهريا.. رابط التقديم على وظيفة السفارة البريطانية بالقاهرة
غدا صرف 4 مليارات جنيه لمستحقي "تكافل وكرامة" عن شهر سبتمبر
التعليم فرض.. 9 حقائق في بداية العام الدراسي ينبغي على الآباء معرفتها
الأرصاد تحذر من الشبورة.. انخفاض الرؤية على الطرق و7 نصائح لقائدي السيارات
آخر إجازة رسمية في 2026.. متى يحصل الموظفون على العطلة المقبلة؟
حر شديد في الصعيد ورطوبة بالقاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الاثنين
القاهرة 35.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
الأنبا إسطفانوس يرسم ثلاثة كهنة جدد بإيبارشية ببا والفشن وسمسطا
أعظم لحظات حياتي.. ضابط أمريكي أسقطت إيران طائرته يروي قصة إنقاذه
تحديد مواجهات دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.. الزمالك وبيراميدز في مواجهات عربية
كيفية صلاة قيام الليل؟.. عدد الركعات ووقت الصلاة وأفضل دعاء فيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

برلماني: رواتب المعلمين الحالية لا تتناسب مع الظروف المعيشية

راتب
راتب
البهى عمرو

في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، تبرز قضية أجور المعلمين باعتبارها واحدة من أهم الملفات المرتبطة بإصلاح منظومة التعليم في مصر، خاصة مع استمرار الجدل حول حقيقة الرواتب التي يحصل عليها المعلمون ومدى كفايتها لتوفير حياة كريمة لهم. 

وأثارت تصريحات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بشأن الارتفاع الكبير في رواتب المعلمين، ردود فعل وتساؤلات حول مدى انعكاس هذه الزيادات على الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المعلم بعد الاستقطاعات.

طلاب
طلاب

وفي هذا الإطار، أكد النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه فوجئ بما وصفه بـ«الطفرة الكبيرة» في رواتب المعلمين التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم خلال جلسة نقاشية مع وزير الدولة للإعلام وعدد من الصحفيين.

شهادات المعلمين حول حقيقة الرواتب


وأوضح البياضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه تلقى العديد من الاتصالات من معلمين أكدوا خلالها أن الأرقام التي تم الإعلان عنها لا تعكس الرواتب الفعلية التي يحصلون عليها.

وأشار إلى أن أحد المعلمين أبلغه بأن صافي راتبه يبلغ نحو 8 آلاف جنيه، بينما أكد له معلم آخر، يعمل في مجال التدريس منذ 29 عامًا، أن راتبه يصل إلى 8800 جنيه فقط.

وتساءل النائب عن مدى كفاية راتب يبلغ 11 ألف جنيه للمعلم في ظل الظروف الحالية، وما إذا كان هذا الدخل يمكن أن يضمن له حياة مستقرة ويجعله قادرًا على الاكتفاء بعمله داخل المدرسة والاستغناء عن الدروس الخصوصية.

معلمو الحصة.. أجر محدود واستقطاعات


وتطرق البياضي كذلك إلى أوضاع معلمي الحصة، موضحًا أن المعلم يحصل على 50 جنيهًا مقابل الحصة الواحدة، إلا أن قيمة ما يتقاضاه فعليًا بعد الاستقطاعات تصل إلى نحو 38 جنيهًا فقط.

واعتبر أن الأرقام التي يتم الحديث عنها لا تزال محدودة مقارنة بالاحتياجات المعيشية للمعلمين، مؤكدًا ضرورة وضع رواتب تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية، بما يضمن للمعلم مستوى معيشيًا أكثر عدالة.

مسؤولية وزارة التربية والتعليم عن أجور المعلمين


وشدد النائب على أن وزير التربية والتعليم يتحمل مسؤولية وضع سياسات تضمن توفير أجور مناسبة للمعلمين، رافضًا في الوقت نفسه الرأي القائل بأن وزير التعليم ليست له علاقة مباشرة بملف الرواتب.

وأوضح أن الوزير يمتلك دورًا أساسيًا في تحديد أولويات الإنفاق داخل الوزارة، مشيرًا إلى أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تتضمن، بحسب تصريحاته، نحو 4 مليارات جنيه مخصصة لأجهزة التابلت.

واقترح توجيه جزء من هذه الموارد إلى تحسين أوضاع المعلمين ورفع أجورهم، مؤكدًا أن الاستثمار في المعلم يجب أن يكون أولوية أساسية في أي خطة لتطوير التعليم.

زيادة الراتب الأساسي أولوية


وطالب البياضي بأن تكون الزيادات المقررة للمعلمين في الراتب الأساسي، وليس فقط من خلال الحوافز والبدلات، مشيرًا إلى أن المعلمين ما زالوا يحصلون على رواتب محسوبة على أساسي يعود إلى عام 2014.

وأكد أن تحسين أوضاع المعلمين لا ينبغي أن يقتصر على الجانب المالي فقط، بل يجب أن يتضمن أيضًا توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة تساعدهم على تطوير مهاراتهم والارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

المعلمين أجور المعلمين التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

أسعار الطماطم

انخفاض مفاجئ في أسعار الطماطم بالأسواق.. كم وصل سعر الكيلو؟

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

حسام عبدالمجيد

وكيل حسام عبدالمجيد يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

وداع حار للصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

وداع حار لـ الصيف.. مفاجأة غير متوقعة والذروة يوم الخميس

الزمالك

لجنة الحكام: ركلتا جزاء غير محتسبتين في مباراة الزمالك وأبو قير

بيزيرا

رد فعل صادم من الزمالك بعد اعتذار بيزيرا.. غرامة 100 ألف دولار والرحيل بشروط النادي

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

كاميرات السيارات الذكية

كيف تلتقط صورة بسيارتك بدل هاتفك؟.. طريقة جديدة

هواتف Galaxy Z Fold القابلة للطي

سامسونج تُصلح أكبر عيوب الهواتف القابلة للطي.. المفاجأة في Fold8 وليس الـ Ultra

iPhone 18 Pro

الصدمة في التفاصيل| شواحن الماك بوك القوية لن تمنحك شحن آيفون 18 السريع.. إليك السبب

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل في آخر أيام الصيف

سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية
سارة سلامة تثير الجدل فى آخر أيام الصيفية

شلل الوجه النصفي.. أعراض التهاب العصب السابع قبل حدوثه

اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع
اعراض التهاب العصب السابع

وصفة صحية للمدرسة.. طريقة عمل اللانشون بالبانية

طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه
طريقة عمل اللانشون بالبانيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد