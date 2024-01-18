«أنتيكا».. فعالية ثقافية لإحياء التراث بالمتحف القومي للحضارة المصرية |صور

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط فعالية ثقافية تحت عنوان "أنتيكا"، لتسليط الضوء على تراث مصر المادى واللا مادي من مقتنيات وأدوات كان يستخدمها المصريون القدماء فى حياتهم اليومية، حتى أصبحت موروثاً من التحف الفنية ذات القيمه التراثية.

وشارك في الفعالية عدد من الفنانين المصريين وهواة جمع التحف التراثية.



وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أن الفعالية جاءت ضمن إستراتيجية المتحف التي تستهدف إحياء التراث الثقافي المصرى سواء المادى واللامادى، وتعريف الجمهور على مفردات الحضارة المصرية التي تتسم بالثراء في كل مكوناتها وعناصرها.

وأشارت نانسي عمار، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف إلى أن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش والمعارض التي تعرض المقتنيات والأدوات والتحف التراثية النادرة كالجرامافون والراديو والتليفون ووحدات الإضاءة وغيرها من التحف القيمة، بالإضافة إلى مجموعة من الصور، والصحف والإعلانات المصرية القديمة، ونماذج من صور المستشرقين التى وثقت الحياة الإجتماعية بالقاهرة، ومجموعة من العملات والطوابع المصرية القديمة للأستاذ يحيى فتحى.

كما شهدت الفعالية مشاركة مميزة من أقدم وأرقى العلامات التجارية المصرية فى عالم العطور ومستحضرات التجميل خلال القرن الماضي وهي "قسمة والشبراويشى" والتي عرضت مجموعة من منتجاتها ولا سيما تلك التي إرتبط بها المصريون خلال القرن الماضي وكانت جزءاً من إستخداماتهم اليومية، كما شاركت مجموعة Roaia fine Arts لإعادة إستخدام الرموز وأشكال التحف والمقتنيات التراثية وتوظيفها فى قطع فنية للاستخدام العصرى .

وأضافت منار حسن، أخصائي تراث أول وتواصل حضاري بالمتحف، إن الفعالية شهدت أيضا ورشة للنحت على خامات غير تقليدية وتصميم أشكال فنية تحاكي التراث المصرى للفنان أحمد يحيي، وورشة حرفة صياغة النحاس"أركت النحاس"للفنانة ياسمين محمود، وورشة للحكى التراثى عن الأمثال الشعبية وما تحمله من قيم أخلاقية وتعاليم ترسخت فى أذهان المصريين قديماً وحتى وقتنا الحاضر للأستاذة علا محمد.

كما تم تنظيم عرض تعريفي لزى المرأة المصرية "التزييرة" فى القرن ١٩ للأستاذة سالى عبد المنعم، وعرض نموذج لآلة البيانولا وتعريفها للجمهور والتى كانت من أهم فنون الشارع المصرى فى بدايات القرن العشرين للفنانة جرمين جورج ،بالاضافه إلى شخصية شارل شابلن التى جسدها الفنان أحمد الشاذلى، حيث حرص الزوار على التقاط الصور التذكارية معه.

واختتمت الفعالية بتسليم المتحف جميع الفنانين المشاركين شهادات تقدير لجهدهم والمشاركة في هذه الفعالية.

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