العمل: حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالوادى الجديد وزيارات ميدانية لمواقع الإنتاج

نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد ، زيارة تفقدية لمقر منتجع بيراميذ سيكريت للاستشفاء البيئي بالخارجة ، للوقوف علي الاعمال الجارية فيه والذي سيوفر العديد من فرص العمل لابناء المحافظة استعدادا للافتتاح قريباً ، وكذلك إستمرار عمليات حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة فى المشروعات الكبرى والشركات الموجودة داخل المحافظة من خلال وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل بلاط ، حيث قاما بحصر العمالة بمواقع العمل فى عمليات انشاء حمام السباحة بمقر مركز الشباب بمركز بلاط بالداخلة ، وعملية انشاء نقطتي تفتيش أمني بمدخل تنيده منفلوط ، ونقطة تفتيش أمني مدخل ببئر 7 بمركز بلاط بالداخلة ، وذلك تمهيداً لتسجيلهم ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة داخل المديرية وشمولهم ضمن مظلة الرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها لهم المديرية فى المناسبات والأعياد بصفة دورية للمسجلين بقواعد بياناتها ، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتسجيل تلك الفئة داخل المنشآت ومواقع العمل الموجودة داخل دالمحافظة ، والقيام بمهامها المنوطة بها للتواجد المستمر فى مواقع العمل المختلفة والاطمئنان على العمالة الموجودة فيها ، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى لتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين ..

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواصل الدائم والمستمر مع أصحاب الأعمال لخلق علاقات متوازنه بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير فرص عمل لائقة لشباب الخريجين ، والتوسع فى قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية الكبرى وشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها المديريات لتلك الفئة ، وأضاف مدير المديرية أن حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة يتم من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة والمكاتب التابعة للمديرية لتوفير الحماية والرعاية اللازمة لها ، كما اكد على إستمرار تنظيم الجولات التفقدية لمواقع العمل ووالتنسيق مع اصحاب الاعمال لتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من ابناء المحافظة داخل تلك الشركات ، تحت رعاية اللواء ا. ح محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد ، وحنان مجدى نائب المحافظ ..