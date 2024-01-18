لدعم منتخبهم أمام مصر.. 400 دولار لكل مشجع غاني| اعرف الحكاية

أثارت تقارير صحفية جدلاً خلال الساعات الماضية بعد إعلان وزارة الرياضة الغانية عن تخصيص 400 دولار لكل مشجع من جماهير البلاك ستارز، وذلك بهدف التراجع عن التهديد بعدم دعم المنتخب في مباراته المهمة ضد مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، التي تقام في كوت ديفوار.

وأفادت التقارير بأن المشجعين الذين كانوا في كوت ديفوار قد هددوا بالعودة إلى غانا بعد مباراة الرأس الأخضر السابقة، الأمر الذي دفع الحكومة الغانية إلى تخصيص 400 دولار لكل مشجع كتعويض لتواجدهم في المدرجات خلال مواجهة مصر القادمة.

وقال أبراهام نكانساه، ممثل اتحاد مشجعي غانا، إن وزارة الرياضة الغانية قامت بتوفير الطعام والإقامة للمشجعين منذ وصولهم إلى كوت ديفوار، بالإضافة إلى منح كل مشجع 400 دولار، مؤكداً أن هذا الإجراء لم يكن بهدف منعهم من مؤازرة المنتخب الغاني.

وقال نكانساه في مؤتمر صحفي: "ربما تكون شائعات المقاطعة ناتجة عن معلومات مضللة نشرتها وسيلة إعلامية معينة".

وأكد التزام الجماهير بتشجيع "البلاك ستارز" في المباراة المقبلة أمام مصر، مشيراً إلى أنهم بخير ويستعدون لدعم منتخب بلادهم.