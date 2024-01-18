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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلق على الإفراج عن الصحفيتين المحتجزتين في إيران

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة وإيران

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بالإفراج عن الصحفيتين نيلوفر حميدي وإله محمدي اللذين كانتا محتجزتين في إيران.

وقالت نائب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، أبرام بالي في بيان له: "نرحب بالإفراج عن الصحفيتين نيلوفر حميدي وإله محمدي بينما تستأنفان أحكامهما الجائرة". 

ودعي بالي إلى الإفراج عنهن دون قيد أو شرط، مطالبا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الآخرين المحتجزين ظلمًا في إيران.

وأضاف: "كان ينبغي ألا يتم احتجازهم أبدًا، وناسف لقيام النظام الإيراني باحتجاز النساء بسبب "انتهاكات" الحجاب، وكذلك اعتقال الصحفيين بسبب تغطيتهم لمثل هذه الأحداث الشنيعة". 

كما شدد نائب الممثل الأمريكي الخاص لشؤون إيران، على أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان ويتعين على النظام التوقف عن قمع الصحفيين وإسكاتهم.

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