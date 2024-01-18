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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث سياسي: إيران اختارت التوقيت الخطأ في هجومها على الحدود الباكستانية

باكستان
باكستان

قال الكاتب والباحث السياسي، حذيفة فريد، إن إيران اختارت التوقيت الخطأ في هجومها على الحدود الباكستانية، موضحا أن اليوم يعد عيدا في باكستان بعد تنفيذ الضربة على مناطق بإيران.

وأشار إلى أنه خلال الساعات الماضية كان الشارع الباكستاني يغلي ويرغب في الرد الفوري على ما قامت به إيران.

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أول رد رسمي من إيران حول الضربات الباكستانية على أراضيها

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن باكستان تشعر بالغدر والخيانة من طرف إيران، وكانت إسلام أباد تعمل ما بوسعها لجعل منفذ لإيران وحمايتها والدفاع عنها، ولكن إيران قابلت كل هذا بالجحود والنكران بعد هجومها غير المبرر ودون أي اتصال.

وتابع أن إيران قامت بعمل أحادي الجانب وظنت أن باكستان لقمة سائعة، وأن باكستان لن ترد لتفاجأ بالرد الصاعق من باكستان، موضحا أن باكستان لن تساوم على السيادة والأمن والأرض الباكستانية، مشيرا إلى أن باكستان فعلت مع إيران ما فعلته مع الهند في 2019 حيث انتظرت 24 ساعة قبل الرد، ثم قطعت العلاقات مع الجانب الإيراني وطردت السفير وإبلاغه أنه غير مرحب بعودته وسحب سفيرها ثم الضربة العسكرية.

الباحث السياسي الحدود الباكستانية باكستان القاهرة الإخبارية إسلام آباد باحث سياسي

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