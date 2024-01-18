بيان عاجل من إيران بشأن إدراج أمريكا للحوثيين على قوائم الإرهاب

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، إدراج الولايات المتحدة الأمريكية لـ مليشيات الحوثي في اليمن على قائمة الجماعات الإرهابية الدولية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة خارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في بيان له اليوم الخميس، إن تصرفات الولايات المتحدة بإدراج اسم أنصار الله "الحوثيين" في قائمة المنظمات الإرهابية التي أعلنتها واشنطن، هو عمل استفزازي يتماشى مع استكمال عملية الدور الأمريكي الداعم ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف كنعاني أن الولايات المتحدة غاضبة من مليشيات الحوثي لمجرد دعمهم للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن هذا الإجراء غير البناء من قبل واشنطن لن يكون له أي تأثير على إرادة الحوثيين.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، دعم الولايات المتحدة اللامحدود للحكومة الإسرائيلية باعتباره أكثر المنظمات الإرهابية مكروهاً في العالم، وأهم سبب لعدم الاستقرار في منطقة غرب آسيا والمنطقة الاستراتيجية للبلاد.

وأضاف أنه إذا كانت الولايات المتحدة صادقة في التعبير عن قلقها بشأن الاستقرار والأمن في المنطقة والبحر الأحمر، فيجب عليها التوقف عن دعم جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني في غزة.

واعتبر كنعاني أن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى السلطة الأخلاقية وأي سلطة قانونية للحكم على الآخرين، لافتا إلى أنه يجب محاسبة الإدارة الأمريكية أمام العالم باعتبارها داعمة لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كنعاني خلال بيانه، إن الولايات المتحدة من خلال إدراجها للحوثيين ضمن قوائم الجماعات الإرهاب الدولي، فإنها أظهرت مرة أخرى أنها غير مستعدة لتصحيح سياساتها الخاطئة والمدمرة في المنطقة، وأنها لا تزال جزءا من المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة رسمياً إعادة إدراج "الحوثيين" في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية ليسري التصنيف خلال 30 يوما.