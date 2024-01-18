مسؤول أمريكي يؤكد أن بلاده شنت ضربات على الحوثيين في اليمن

نقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي قوله إن طائرات أمريكية شنت عدة ضربات جوية في اليمن على أهداف تابعة لجماعة الحوثي.

وقال المسؤول الأمريكي إن الضربات استهدفت مواقع للحوثيين كانت معدة لشن هجمات ضد السفن التجارية والعسكرية التي تمر بالبحر الأحمر.

والثلاثاء، أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بينما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تعمل على التصدي "لعدوان الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد ووقف توسع النزاع في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.