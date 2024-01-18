قصف أمريكي بريطاني على اليمن.. تفاصيل

أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين اليمنية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن الطيران الأمريكي البريطاني شن غارات جوية جديدة على العاصمة اليمنية صنعاء وفي محافظات تعز وصعدة.

والثلاثاء، أعلنت القوات الأمريكية قصف مواقع تابعة للحوثيين في اليمن بينما قال دبلوماسيون أوروبيون إن الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على تشكيل مهمة عسكرية لردع الحوثيين في البحر الأحمر.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن بلاده تعمل على التصدي "لعدوان الحوثيين" في البحر الأحمر.

وأكد سوليفان الثلاثاء خلال منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، أن الولايات المتحدة تسعى إلى خفض التصعيد ووقف توسع النزاع في الشرق الأوسط، رغم ضرباتها على الحوثيين في اليمن.