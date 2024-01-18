دراسة تكشف عن مسببات الزهايمر للمرة الأولى

كشفت دراسة طبية أمريكية عن أن الإصابة بمرض الزهايمر ترجع إلى وجود سلاسل سامة من الحمض النووى الريبوزى "ار ان ايه" ، والتي تتسبب في الإصابة بموت الخلايا العصبية في دماغ الإنسان مع التقدم في العمر.

وذكرت الدراسة ، التي نشرتها جامعة نورث ويسترن الأمريكية بولاية الينوي اليوم /الخميس/ ، أنه تم الكشف لأول مرة عن أن السلاسل القصيرة لهذا الحمض النووي السام تلعب دورا رئيسيا في الإصابة بمرض الزهايمر حيث تؤدي إلى موت سلاسل الحمض النووي الوقائي والمعروف ب"دى إن إيه" وبالتالي التلف العصبي والإصابة بالزهايمر الذي من المتوقع أن يصل عدد المصابين به حوالي 7ر6 مليون مريض في الولايات المتحدة خلال عام 2023.



وكشفت الدراسة عن أن الأشخاص المسنين، الذين تفوق أعمارهم ال 80 عاما بالتحديد، لديهم قدرات ذهنية فائقة ولذلك يتكون في أدمغتهم السلاسل القصيرة السامة "ار ان ايه" أكثر من الحمض النووي الوقائي أثناء فترة الشيخوخة بالمقارنة بغيرهم مما تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 30 عاما.



وقال البروفيسور الأمريكي ماركوس بيتر أستاذ علم الأيض السرطاني في كلية طب جامعة نورث ويسترن : إنه مع التقدم في العمر اكتشفنا أن خلايا الدماغ تحول التوازن بين الحمض النووى السام والوقائي في خلايا الدماغ ليتفوق الحمض النووي السام وتتعرض خلايا الدماغ للتلف ، وهذا ما يفسر وجود عقود من حياة الأشخاص خالية من الأعراض التي تشير إلى وجود تلف في الخلايا العصبية ، ثم يبدأ المرض تدريجيا في الظهور مع التقدم في العمر.



وأشار البروفيسور بيتر إلى أن هذه النتائج الجديد تشير إلى وجود وسيلة جديدة لعلاج مرض الزهايمر وغيرها من الأمراض العصبية الأخرى .. موضحا أن الاستثمار الهائل في الكشف عن أدوية لعلاج مرض الزهايمر يركز على آليتين : تقليل حمل البلاك الأميلويدي في الدماغ ، والتي تعتبر علامة تشخيص مرض الزهايمر بنسبة 70 إلى 80 % بالإضافة إلى منع تجاعيد تسمى "تاو" من التطور فى الدماغ.



وأكد أستاذ علم الأيض السرطاني في كلية طب جامعة نورث ويسترن على أن هذه النتائج ستؤدي إلى تبنى نهج جديد في أخير أو تثبيت سلسلة الأحماض الوقائية ، وأن هذه الأدوية موجودة بالفعل ولكنها ستحتاج إلى إجراء المزيد من الاختبارات على نماذج للحيوانات وتطوير النتائج الخاصة بها.

